Родным погибшего в Краснодаре полицейского вручили орден Мужества

В День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении, родным старшего сержанта Юсуфа Тугуза вручили орден Мужества.

Жизнь старшего сержанта Юсуфа Тугуза трагически оборвалась в мае прошлого года. Он и его напарник во время патрулирования заметили подозрительного мужчину. Им оказался беглый наркодилер. Вместо документов он внезапно достал из-за пояса пистолет и ранил полицейского в живот. Юсуф Тугуз, не задумываясь, блокировал руку преступника, чтобы тот не подстрелил коллег.

«Если бы не он, преступник мог бы и в нас попасть», — делится командир отделения полка ППСП УМВД России по Краснодару Рустам Четыз.

Мужчину задержали. В этом году суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Когда погиб патрульно-постовой, ему было 28 лет.

«Он в детстве был очень шебутной. Еще ребенком мечтал работать в полиции», — говорит сестра Луиза Мешлок.

Бороться с преступностью, рискуя жизнью, мечтают только самые смелые. Юсуф Тугуз зачислен навечно в реестр сотрудников МВД России. Его подвиг — пример для каждого полицейского. Юсуф Тугуз посмертно награжден орденом Мужества.

