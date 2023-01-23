Родившаяся в парке Новороссийска альпака попала под опеку семьи мэра
Общество
23.01.2023 13:41
На семье мэра теперь лежит ответственность за питание и хорошее самочувствие нового питомца парка живой природы «ДоДо», сообщил глава города Андрей Кравченко в социальных сетях.
Потомство у семьи альпака в местном парке появилось 2 января, родилась самка. Дети мэра дали ей имя — Рита.
«Мы не смогли устоять перед трогательной малышкой, которая ни на шаг не отдаляется от своей мамы. Наша семья взяла ее под опеку. Это станет примером для детей: как важно заботиться о других и не бояться этого делать. Не проходите мимо и всегда помогайте животным. Кроме человека у них никого нет», — написал Андрей Кравченко в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», альпака и верблюжонок родились в парке под Новороссийском на новогодних каникулах.
Популярные новости
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Дрова за 12 млн рублей: предприниматель незаконно спилил дубы в Туапсинском районе
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Погибающего в реке лебедя спасли жители Краснодара
- Экс-полицейские из Мостовского района получили по 3,5 года колонии за сфабрикованное дело для повышения показателей
- В мэрии Анапы рассказали, какими будут новые ДК в Сукко и Супсехе