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Родившаяся в парке Новороссийска альпака попала под опеку семьи мэра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rodivshayasya-v-parke-novorossijska-alpaka-popala-pod-opeku-semi-mera
Видео t.me/kravchenko_glava_nvrsk

На семье мэра теперь лежит ответственность за питание и хорошее самочувствие нового питомца парка живой природы «ДоДо», сообщил глава города Андрей Кравченко в социальных сетях.

Потомство у семьи альпака в местном парке появилось 2 января, родилась самка. Дети мэра дали ей имя — Рита.

«Мы не смогли устоять перед трогательной малышкой, которая ни на шаг не отдаляется от своей мамы. Наша семья взяла ее под опеку. Это станет примером для детей: как важно заботиться о других и не бояться этого делать. Не проходите мимо и всегда помогайте животным. Кроме человека у них никого нет», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», альпака и верблюжонок родились в парке под Новороссийском на новогодних каникулах.

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