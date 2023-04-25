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Роддом Анапы закроют с 8 мая на две недели для дезинфекции

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/roddom-anapy-zakroyut-s-8-maya-na-dve-nedeli-dlya-dezinfektsii
Роддом Анапы закроют с 8 мая на две недели для дезинфекции
Фото пресс-службы администрации Анапы

Процедуру дезинфекции в роддоме Анапы проводят два раза в год.

В этом раз здание будет закрыто на дезинфекцию с 8 мая по 23 мая. Пациенток будут переводить в перинатальный центр Новороссийска. В случае экстренной ситуации, если перевезти роженицу не будет возможности, на первом этаже роддома будет работать полноценное отделение для оказания помощи.

Перевозить женщин будут машины скорой помощи в сопровождении персонала родильного дома. Врачи «скорой помощи» проинформированы о предстоящей плановой дезинфекции, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: сумка в роддом — что взять с собой на роды.

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