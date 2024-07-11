РНКБ выдал свыше 5 млрд рублей кредитов бизнесу в рамках льготных госпрограмм

С начала года РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 800 кредитов на общую сумму около 5,9 млрд рублей в рамках льготных государственным программ поддержки субъектов хозяйственной деятельности.

Это примерно на 15% больше аналогичного показателя за 6 месяцев 2023 года.

Отметим, что в первом полугодии более 50% от общего объема льготных кредитов были выданы в рамках государственной программы Министерства экономического развития РФ № 1764 о льготном кредитовании субъектов МСП. Банк выдал по данной программе 2,7 млрд рублей с начала года.

Кроме того, более 1,2 млрд рублей предприниматели получили в рамках зонтичного механизма Корпорации МСП (КМСП) по предоставлению поручительств Корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. а еще и еще около 1,2 млрд рублей — в рамках федеральной программы льготного кредитования для предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, со ставкой до 10% годовых.

«Реализация государственных инициатив по поддержке предпринимателей входит в число приоритетных задач для нашего банка. Возможность получить льготные кредиты по сниженной процентной ставке является не только мотивацией для развития бизнеса, но и важным инструментом развития региональной экономики», — рассказал старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.