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РНКБ выдал кредиты на сумму более 3 млрд рублей по льготной госпрограмме кредитования МСП

Экономика
16.11.2022 11:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/rnkb-vydal-kredity-na-summu-bolee-3-mlrd-rublej-po-lgotnoj-gosprogramme-kreditovaniya-msp
РНКБ выдал кредиты на сумму более 3 млрд рублей по льготной госпрограмме кредитования МСП
Фото банка РНКБ

С начала 2022 года Банк РНКБ выдал льготные кредиты на сумму более 3 млрд рублей по государственной программе льготного кредитования приоритетных отраслей поддержки малого и среднего бизнеса №1764.

Согласно условиям программы, представители бизнеса могут взять кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 11% годовых, а также кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 10,25% годовых.

Оборотный кредит в рамках данной программы можно взять на сумму до 500 млн на срок до 1 года, инвестиционный кредит — до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, кредит на развитие предпринимательской деятельности — до 10 млн рублей на сумму до 3 лет. При этом заемщик должен осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях — сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, туристская деятельность, деятельность в области информации и связи; транспортировка и хранение; деятельность в области здравоохранения и пр.

Подробнее с перечнем отраслей, а также с условиями кредитования в рамках этой программы можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.

— Доступность кредитных средств сегодня особенно важна для российского бизнеса, и у нашего банка есть все возможности для оказания финансовой поддержки на комфортных условиях как предпринимателям, так и компаниям, — говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. — Благодаря государственным программам поддержки МСП представители бизнеса могут получать кредиты на максимально выгодных условиях, а это, в свою очередь, стимулирует развитие экономики не только регионов, но и всей страны.

Напомним, с сентября 2022 года банк также принимает заявки на кредитование инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики по новой льготной программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Новая программа Министерства экономического развития России и АО «Корпорация МСП» представляет собой объединенную программу льготного кредитования приоритетных отраслей в рамках постановления Правительства РФ №1764 и программу стимулирования кредитования субъектов МСП. Воспользоваться ею могут предприятия, деятельность которых относится к сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и пр. Подробнее ознакомиться с условиями можно на официальном сайте банка.

Реклама. РНКБ Банк (ПАО)

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