РНКБ выдал 20 млрд рублей по льготным ипотечным программам

РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал 5,3 тысячи займов на сумму 25,5 млрд рублей за 6 месяцев 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдач ипотеки увеличился на 59%.

В рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования РНКБ выдал 20 млрд рублей, то есть около 80% от общего объема выдач с начала года. В том числе 9,4 млрд рублей заёмщики получили по программе «Семейная ипотека», 6 млрд рублей – по программе «Сельская ипотека «, около 4 млрд рублей — по программе «Господдержка 2024», около 0,5 млрд рублей — по программе «ИТ-ипотека».

Отметим, что 98% кредитов на индивидуальное жилищное строительство были выданы по сниженным процентным ставкам в рамках госпрограмм. Всего с начала года банк выдал кредиты на ИЖС на сумму более 600 млн рублей.

— По сравнению с первым полугодием 2023 года объем выдач льготной ипотеки в РНКБ увеличился в 5 раз, — говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. — Повышенный спрос был связан с завершением одной из самых популярных программ государственной поддержки, а также с предстоящим обновлений условий семейной ипотеки. Как показали последние несколько лет, недвижимость в Крыму остаётся востребованной при любых внешних обстоятельствах, а мы остаёмся лидером ипотечного рынка на полуострове.

На сегодняшний день более 85% ипотечных кредитов оформляются в РНКБ полностью в электронном формате, а в 20% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал. Ипотечный портфель РНКБ на 1 июля 2024 года составил более 109 млрд рублей, прирост с начала года составил 18%.