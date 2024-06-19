РНКБ посчитал средний чек образовательного кредита с государственной поддержкой

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал около 800 образовательных кредитов с государственной поддержкой на сумму порядка 280 млн рублей с момента начала работы в рамках соответствующей госпрограммы в июне прошлого года.

Кредиты предоставляются в рамках Государственной программы Российской Федерации «О государственной поддержке образовательного кредитования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448. Согласно условиям программы, каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ.

Отметим, что доля женщин, которые оформили образовательный кредит с господдержкой, составляет 60%, мужчин – 40%. Возраст самого младшего заёмщика – 15 лет, возраст самого старшего заёмщика – 55 лет, а средний возраст клиентов, оформивших такой кредит, — 21 год. Средний чек образовательного кредита составил 351 тысячу рублей, а средний срок – 120 месяцев.

Более половины заявок на оформление образовательного кредита была поданы дистанционно на официальном сайте банка. 54% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.

В топ образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли: