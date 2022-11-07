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РК «Богатыри» проведет домашний этап чемпионата России по регби-7 в Сочи

Спорт
07.11.2022 17:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/rk-bogatyri-provedet-domashnij-etap-chempionata-rossii-po-regbi-7-v-sochi
Видео канала «Кубань 24»

Матчи пройдут на стадионе имени Славы Метревели. В конце октября там же разыгрывался Кубок страны. Кубанцы стали седьмыми среди 11 команд.

«Всегда дома настрой максимальный и самые высокие задачи. Единственное, к сожалению, у нас каждый год идет обновление состава. Глобальное, на 70-80%. Сейчас мы выступаем с молодыми ребятами, которые только формируются, только получают игровой опыт», — сказал главный тренер РК «Богатыри» Антон Левченко.

Большинство регбистов — это студенты Кубанского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма. Преимущество команды в том, что медальные амбиции на нее не давят. Кубанцы закрепляют за собой статус середняков. На первом этапе чемпионата страны в июле в Пензе они были шестыми.

«Красный Яр» обыграли два раза, потом «Таганий Рог». У нас целей как таковых нет. Мы просто выходим на каждую игру с настроем, чтобы победить», — поделился игрок РК «Богатыри» Даниил Коробкин.

Еще одна мотивация для игроков «Богатырей» — зарекомендовать себя, чтобы попасть в национальную команду. Главный тренер кубанцев Антон Левченко также является наставником сборной России по регби-7.

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