Резкое похолодание ожидает жителей Краснодарского края на этой неделе

Аномальное потепление пришло на юг России в последние дни. Оно сохранится и в начале текущей недели — на Кубани и в Крыму столбики термометров поднимутся дот +13…18 °С.

Однако уже с четверга в южные регионы страны начнет поступать арктический воздух. В Краснодарском крае резко похолодает до +2…+7 °С, сообщает центр погоды «Фобос».

По данным сервиса «Яндекс Погода», ближайшие дни на Кубани в дневные часы температура воздуха будет на уровне +17…18 °С. В четверг похолодает до +10 °С, в пятницу — до +4 °С, а в субботу — до +2 °С.

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