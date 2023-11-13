Режиссера фильма «Экипаж» Александра Митту экстренно госпитализировали

Кинорежиссер Александр Митта, болеющий пневмонией, вечером 12 ноября был экстренно госпитализирован в Москве из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

По данным киношколы режиссера, его состояние ухудшилось на фоне перенесенного инсульта.

«Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже – он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта», — сообщает Telegram-канал киношколы.

Там добавили, что 12 ноября днем к кинорежиссеру уже приезжала бригада скорой помощи, но он от госпитализации отказался.

По словам медиков, общее состояние Александра Митты оценивается, как тяжелое, но дышит он самостоятельно.

Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Митта снял фильмы »Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», »Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериал »Граница. Таежный роман» и другие, сообщает РИА «Новости».

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