Режим повышенной готовности продлили в Краснодаре до 21 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, дождь с ветром продлятся в краевой столице еще в течение двух дней.

В связи с этим режим повышенной готовности, введенный ранее из-за непогоды, продлили до 21 февраля. В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что на откачку ливневых вод к полудню 20 февраля поступило 16 заявок от жителей. Сейчас техника приступила к устранению локальных подтоплений.

На улицах Краснодара работают 20 водооткачивающих машин. Круглосуточно за ситуацией на дорогах следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за дождя и снегопада 14 февраля.