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Режим повышенной готовности продлили в Краснодаре до 21 февраля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-povyshennoj-gotovnosti-prodlili-v-krasnodare-do-21-fevralya
Режим повышенной готовности продлили в Краснодаре до 21 февраля
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

Согласно прогнозам синоптиков, дождь с ветром продлятся в краевой столице еще в течение двух дней.

В связи с этим режим повышенной готовности, введенный ранее из-за непогоды, продлили до 21 февраля. В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что на откачку ливневых вод к полудню 20 февраля поступило 16 заявок от жителей. Сейчас техника приступила к устранению локальных подтоплений.

На улицах Краснодара работают 20 водооткачивающих машин. Круглосуточно за ситуацией на дорогах следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за дождя и снегопада 14 февраля.

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