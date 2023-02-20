Режим повышенной готовности продлили в Краснодаре до 21 февраля
Происшествия
20.02.2023 12:25
Согласно прогнозам синоптиков, дождь с ветром продлятся в краевой столице еще в течение двух дней.
В связи с этим режим повышенной готовности, введенный ранее из-за непогоды, продлили до 21 февраля. В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что на откачку ливневых вод к полудню 20 февраля поступило 16 заявок от жителей. Сейчас техника приступила к устранению локальных подтоплений.
На улицах Краснодара работают 20 водооткачивающих машин. Круглосуточно за ситуацией на дорогах следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за дождя и снегопада 14 февраля.
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