Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 15 декабря
Происшествия
07.12.2022 09:19
Росавиация 7 декабря вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах.
По данным ведомства, до 3:45 15 декабря ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.
Остальные аэропорты России работают штатно, сообщает пресс-служба Росавиации.
Читайте также: в Росавиации рассказали, почему запрет полетов продлевают каждые шесть дней, а не на больший период.
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