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Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 15 декабря

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-krasnodarskogo-kraya-prodlili-do-15-dekabrya
Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 15 декабря
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Росавиация 7 декабря вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах.

По данным ведомства, до 3:45 15 декабря ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты России работают штатно, сообщает пресс-служба Росавиации.

Читайте также: в Росавиации рассказали, почему запрет полетов продлевают каждые шесть дней, а не на больший период.

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