Рецидивисту из Сочи грозит пять лет тюрьмы за фокус с исчезновением цепочки

В отделение полиции города-курорта обратился мужчина с сообщением о краже дорогостоящего ювелирного изделия.

По словам потерпевшего, новый знакомый во время дружеского пришествия незаметно снял с его шеи золотую цепочку за 170 тыс. рублей. Правоохранители установили личность «фокусника». Им оказался ранне судимый 41-летний местный житель. Мужчину задержали, он признался, что сдал украшение в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

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Сотрудники уголовного розыска во время проверки установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались местные жители в возрасте 61 и 59 лет. Правоохранители выяснили, что один из мужчин работал охранником в компании.

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