Реставрацию Летнего театра в Сочи завершат к концу года

Первые мероприятия в обновленном театре в парке имени Фрунзе планируют проводить уже летом. Об этом рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он рассказал, что в настоящее время в Летнем театре идет замена кровли, а также рабочие подводят новые инженерные сети. Следующим этапом станет монтаж остекления.

«Это уникальная особенность проекта: он разработан инвесторами в сотрудничестве с архитекторами и дизайнерами. Площадка станет круглогодичной, при этом вертикально-сдвижные окна позволят сохранить узнаваемый облик исторического здания», — сказал Копайгородский.

В здании планируют установить современное оборудование, механизированную сцену и светодиодные экраны. Кроме того, заменят кресла в зрительном зале, смонтируют системы отопления и вентиляции.

«Мероприятия в обновленном Летнем театре начнём проводить уже летом. А к концу года сочинцы и гости курорта оценят весь масштаб преображения знакового объекта», — написал Копайгородский в Telegram.

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