Реставрацию фасадов и чугунных лестниц КубГМУ планируют завершить в 2024 году

В Краснодаре реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Епархиальное училище», находящегося в пользовании КубГМУ, стартовала еще в сентябре 2021 года.

По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, разрешение на ремонт помещений в главном корпусе (лит. А) действует до 20 декабря 2023 года, на реставрацию фасадов — до 31 августа 2024 года, а на ремонт и реставрацию имеющих большую художественную ценность центральной и боковой лестниц — до 1 августа 2024 года.

В 2019 году ведомство выдало ООО «Памятники Кубани» ряд разрешений на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия — здания КубГМУ на улице Седина, 4, сообщает газета «Краснодарские известия».

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