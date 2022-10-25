Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

РЭО завершил разработку проекта по рекультивации мусорного полигона в Геленджике

Общество
25.10.2022 07:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/reo-zavershil-razrabotku-proekta-po-rekultivatsii-musornogo-poligona-v-gelendzhike
РЭО завершил разработку проекта по рекультивации мусорного полигона в Геленджике
Фото пресс-службы РЭО

Свалку в Кабардинке ликвидируют в ближайшее время по поручению президента РФ по рекультивации объектов обращения с ТКО.

Специалисты Российского экологического оператора завершили разработку проектной документации по рекультивации этого мусорного полигона.

«Оперативно проработали поручение президента для обеспечения рекультивации полигона в Геленджике. Заказчик — администрация Геленджика», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он отметил, что специалисты оператора при проектировании примерили оптимальные технологические решения с экологической и экономической точки зрения.

Проект рекультивации свалки в Геленджике получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Документы прошли строительную и экологическую экспертизы. В ближайшее время проведут работы с подрядчиком, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Геленджика сообщил, что на рекультивацию свалки в Кабардинке в этом году закладывают 331 млн рублей, в следующем — 382 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Жители Пашковки почти на трое суток останутся без воды из-за ремонтных работ
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях