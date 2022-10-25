РЭО завершил разработку проекта по рекультивации мусорного полигона в Геленджике

Фото пресс-службы РЭО

Свалку в Кабардинке ликвидируют в ближайшее время по поручению президента РФ по рекультивации объектов обращения с ТКО.

Специалисты Российского экологического оператора завершили разработку проектной документации по рекультивации этого мусорного полигона.

«Оперативно проработали поручение президента для обеспечения рекультивации полигона в Геленджике. Заказчик — администрация Геленджика», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он отметил, что специалисты оператора при проектировании примерили оптимальные технологические решения с экологической и экономической точки зрения.

Проект рекультивации свалки в Геленджике получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Документы прошли строительную и экологическую экспертизы. В ближайшее время проведут работы с подрядчиком, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Геленджика сообщил, что на рекультивацию свалки в Кабардинке в этом году закладывают 331 млн рублей, в следующем — 382 млн рублей.