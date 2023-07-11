Ремонт в краснодарской гимназии № 88 завершат до нового учебного года

На строительство и ремонт краснодарских школ направят 270 млн рублей, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Она добавила, что всего в этом году на ремонты 640 образовательных учреждений края направят 2,5 млрд рублей.

«По поручению губернатора значительные средства выделяют на ремонт муниципальных школ. В местных бюджетах на эти цели денег хватает не всегда, нужна помощь региона. С прошлого года участвуем и в федеральной программе по капремонтам. Сюда выносим самые крупные объекты, часто с двухлетним циклом», — написала Минькова в Telegram.

Вице-губернатор проверила, как продвигаются работы в гимназии № 88 — там капитально ремонтируют пищеблок. Работы планируют завершить до нового учебного года. На территории школы № 20 возведут спорткомплекс, а в школе № 51 обновят входную группу, коридор первого этажа, санузлы и лестницу.

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