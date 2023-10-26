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Ремонт моста через реку Псезуапсе в Сочи завершили досрочно

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-mosta-cherez-reku-psezuapse-v-sochi-zavershili-dosrochno
Ремонт моста через реку Псезуапсе в Сочи завершили досрочно
Фото ФКУ Упрдор «Черноморье»

Движение на 109-м километре трассы А-147 Джубга — Сочи по мосту через реку Псезуапсе в Лазаревском районе откроют 27 октября.

Дорожники на месяц раньше запланированного срока завершили работы. Во время ремонта выполнили переустройство деформационных швов мостового сооружения и переходных зон к ним. Для этого разобрали асфальтобетонное и железобетонное покрытие. Работы велись круглосуточно с технологическими паузами.

Сейчас завершается фаза затвердевания бетона, после чего приступят к укладке слоев асфальта и к нанесению разметки. Во второй половине дня 27 октября движение по мосту запустят в штатном режиме, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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