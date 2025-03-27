Ремонт моста через Кубань в станице Ладожской планируют завершить в мае

Переправу через Кубань в Усть-Лабинском районе планируют открыть для движения в конце весны.

Сейчас реконструкция моста на завершающем этапе: специалисты асфальтируют подъездные пути, монтируют освещение и системы связи. Полное завершение работ, включая благоустройство прилегающей территории, ожидается к началу лета, хотя по контракту срок сдачи объекта был назначен на ноябрь 2025 года.

Старую переправу, построенную в 1969 году и ни разу капитально не ремонтировавшуюся, закрыли в январе прошлого года. Это вызвало значительные неудобства для жителей окрестных хуторов и станиц, вынужденных пользоваться объездными маршрутами через Усть-Лабинск и станицу Тбилисскую.

В ходе реконструкции старый мост полностью демонтировали и возвели новый. По словам специалистов, современное сооружение прослужит 50 лет без капитального ремонта. На мосту предусмотрели двухполосное движение без ограничений по весу транспортных средств, пишет газета «Прикубанские огни».

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