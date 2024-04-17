Рельсы западной трамвайной линии начнут укладывать в июне в Краснодаре

Активные работы по укладке рельс и шпал в районе разворотного кольца у Западного трамвайного депо стартуют в конце мая — начале июня.

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, сначала строители должны дойти до разворотного кольца на улице Красных Партизан.

«Минимум, что по этому году будем стремиться реализовать — это дойти до Красных Партизан. А потом вдоль Красных Партизан дойти до «Светлограда», это где-то примерно 4,4 км туда-обратно», — рассказал Архипов.

Территорию для будущей трамвайной линии уже освободили от гаражей и разместили на ней забор, депо и склад предприятия.

«Рельсы и шпалы в конце весны-начале лета начнут укладывать», — цитирует Владимира Архипова телеканал «Краснодар».

Кроме того, у проекта «Новый трамвай Краснодара» появился фирменный логотип, рассказал советник генерального директора проекта «Новый трамвай Краснодара» Антон Смертин.

В логотипе сохранили традиционные цвета общественного транспорта города — по ним можно узнать современные и удобные троллейбусы, трамваи и электробусы.

«Важным элементом стало символическое изображение узла — оно означает связь между западной и центральной частями Краснодара через строящуюся трамвайную линию, а также напоминает о первом этапе реализации концессии — модернизированном трамвайном узле на улице Московской», — написал Антон Смертин в Telegram.

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