Рекультивацию мусорного полигона завершили в Горячем Ключе

Масштабную работу в городе-курорте выполнили в рамках национального проекта «Экология».

На территории бывшего полигона твердых коммунальных отходов площадью 5,4 га провели рекультивацию. Уже завершили и технический, и биологический этапы.

«Уложили покрытие из геотекстиля, сделали противофильтрационный, дренажный и подстилающий слои. Кроме того, выполнили работы по созданию дегазационных скважин, разработке и уплотнению грунта», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

В ближайшие годы нарушенная деятельностью полигона земля будет восстанавливаться самостоятельно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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