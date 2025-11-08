Logo
Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rekultivatsiyu-musornogo-poligona-v-dinskom-rajone-nachnut-v-2026-godu
Рекультивацию мусорного полигона в Динском районе начнут в 2026 году
Фото t.me/evgeniipergun

Сейчас специалисты готовят объект к проведению работ.

Закрытый полигон ТКО в Динском районе проинспектировал вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун. Заместитель главы региона сообщил, что к рекультивации объекта приступят в первой половине 2026 года.

На соседнем участке приступили к строительству мусоросортировочного комплекса. Его мощность составит 200 тыс. т.

«Держим на контроле соблюдение сроков: полигон должен пройти рекультивацию до конца 2028 года», — написал Пергун в своем Telegram-канале.

Читайте также: на реконструкцию полигона ТКО в Новороссийске выделили более 1 млрд рублей. Работы проводят в рамках инвестиционной программы. Здесь планируют открыть современный комплекс компостирования и обновить сортировочные мощности.

