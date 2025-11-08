Рекультивацию мусорного полигона в Динском районе начнут в 2026 году
Сейчас специалисты готовят объект к проведению работ.
Закрытый полигон ТКО в Динском районе проинспектировал вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун. Заместитель главы региона сообщил, что к рекультивации объекта приступят в первой половине 2026 года.
На соседнем участке приступили к строительству мусоросортировочного комплекса. Его мощность составит 200 тыс. т.
«Держим на контроле соблюдение сроков: полигон должен пройти рекультивацию до конца 2028 года», — написал Пергун в своем Telegram-канале.
Читайте также: на реконструкцию полигона ТКО в Новороссийске выделили более 1 млрд рублей. Работы проводят в рамках инвестиционной программы. Здесь планируют открыть современный комплекс компостирования и обновить сортировочные мощности.