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Ректор КубГУ Михаил Астапов провел прием граждан в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rektor-kubgu-mihail-astapov-provel-priem-grazhdan-v-krasnodare
Ректор КубГУ Михаил Астапов провел прием граждан в Краснодаре
Михаил Астапов. Кадр из видео канала «Кубань 24»

Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Михаил Астапов принимал граждан в общественной приемной кандидата.

В ходе приема предложили открыть фонд педагогических инициатив, который бы стал точкой притяжения и аккумулирования идей по развитию образовательной системы. Предложение отправят в Москву в качестве наказа в центральный избирательный штаб Путина.

Общественная приемная кандидата в президенты Владимира Путина открылась 3 января в Краснодаре. Она работает на базе регионального избирательного штаба на улице Гимназическая, 49/1. Граждан принимают со вторника по субботу с 10:00 до 17:00. К приему допускается любой житель Кубани, желающий предложить те или иные меры по развитию как региона, так и страны.

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