Рекордное число пловцов приняли участие в «Морской миле» в Геленджике

В XXII фестивале спорта «Морская миля» в Геленджике приняло участие рекордное количество человек — более 1 тыс. из 159 городов. Самому юному участнику соревнований исполнилось 9 лет, а самому старшему — 78.

В этом году были внедрены технические новшества: использовались про-чипы и видеофиксация финиша. Во время соревнований акватория Геленджикской бухты была закрыта для движения судов.

Соревнования проходили два дня. В первый день — 10 августа — провели детские заплывы и взрослые на небольшие расстояния, а во второй — 11-го — пловцы преодолевали дистанцию длинной в одну и две мили. Участники «Двойной мили» плыли от Толстого до Тонкого мыса и обратно, не выходя из воды на противоположной стороне.

«На протяжении всего плавания участников страховали спасатели: они следовали за спортсменами на гидроциклах или моторных лодках. В случае, если у кого-то заканчивались силы, их отвозили обратно на берег. А участников «Одной мили», которые доплыли к Тонкому мысу, обратно доставили на теплоходе», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

Среди участников второго дня был Илья Матвеев из Краснодара. Парень занял первое место, преодолев дистанцию в две мили (3,22 км) за 49 минут.

«Я в среднем темпе плыл, только в конце начал заплетаться. В этот момент стало сложно и все. Чувствую сильную радость, наконец победил. Мой братец еще и второе место взял», — делится участник Илья Матвеев.

«Он занимался, больше времени длинным дистанциям уделал. У меня средняя — 200-400 метров, а он — 1,5 км и больше плывет. Было трудно видеть во время заплыва, потому что зрение плохое и очки потеют», — добавляет участник Александр Матвеев.

В числе победителей и житель Архипо-Осиповки Виталий Сороков. Он принимает участие в фестивале уже не в первый раз, и не в первый раз становится абсолютным победителем в категории «Двойная миля элита».

«Сегодня шикарное море. Для открытой воды небольшая волна, но это нормально. Колорит борьбы придает эта волна небольшая», — отмечает участник Виталий Сороков.

В завершении соревнований в Геленджике все пловцы получили медали об участии.