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Рекорд по вызовам скорой помощи установили в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rekord-po-vyzovam-skoroj-pomoshhi-ustanovili-v-novorossijske
Рекорд по вызовам скорой помощи установили в Новороссийске
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

За сутки с 13 на 14 августа в городе-герое скорую помощь вызывали 393 раза.

Это абсолютный рекорд 2023 года. В прошлые годы устанавливали похожие рекорды, поскольку август всегда считался одним из самых напряженных месяцев. В другие периоды в среднем за сутки фиксируют 220–240 вызовов.

Скорую помощь чаще всего вызывают пациенты с подозрением на кишечную инфекцию — у них наблюдаются обмороки, температура и расстройство кишечника. Также много случаев повышения артериального давления и тепловых ударов, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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