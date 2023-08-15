Рекорд по вызовам скорой помощи установили в Новороссийске

За сутки с 13 на 14 августа в городе-герое скорую помощь вызывали 393 раза.

Это абсолютный рекорд 2023 года. В прошлые годы устанавливали похожие рекорды, поскольку август всегда считался одним из самых напряженных месяцев. В другие периоды в среднем за сутки фиксируют 220–240 вызовов.

Скорую помощь чаще всего вызывают пациенты с подозрением на кишечную инфекцию — у них наблюдаются обмороки, температура и расстройство кишечника. Также много случаев повышения артериального давления и тепловых ударов, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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