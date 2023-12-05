Реконструкцию стадиона «Русь» в Приморско-Ахтарске завершат в конце 2025 года

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал во время приема граждан, который в режиме видеоконференции провел полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

По словам полпреда, на базе стадиона «Русь» действуют 11 секций, в которых занимаются свыше 300 человек. Обновление спортобъекта позволит развивать новые вида спорта, проводить всероссийские и региональные состязания, а также увеличит число людей, занимающихся физкультурой.

Вениамин Кондратьев отметил, что вопрос реконструкции стадиона уже проработали с минспорта края и администрацией Приморско-Ахтарского района.

«Этот стадион нуждается не в капитальном ремонте, а в реконструкции. К работам приступим в следующем году. Запланировано два этапа. Сначала отремонтируем стадион, трибуны и подтрибунные помещения. Вторым этапом обновим поля для футбола, мини-футбола, баскетбольные площадки, установим уличные тренажеры, оборудуем зону для воркаута», — сообщил губернатор.

На все время работ стадион будет доступен для посещений. Завершить реконструкцию объекта рассчитывают в декабре 2025 года. На эти цели согласно программе по развитию физической культуры и спорта направят более 130 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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