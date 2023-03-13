Реконструкцию магистрального водовода завершили в Хостинском районе Сочи

На участке водовода по Новороссийскому шоссе создали новую сеть трубопровода диаметром 500 мм общей протяженностью более 250 м.

Специалисты водоканала Сочи уже сделали врезку в действующую систему городского водоснабжения.

«Текущие работы проходят в рамках инвестиционных программ муниципальных предприятий, а перспективные масштабные проекты реализуются при региональной и федеральной поддержке по программам комплексного развития и модернизации», — сказал заместитель главы Сочи Николай Бескровный.

Модернизация сетей повысит надежность водоснабжения в Хостинском и Центральном районах курорта, в том числе в горной местности, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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