Реконструкцию магистрального водовода завершили в Хостинском районе Сочи
Общество
13.03.2023 09:57
На участке водовода по Новороссийскому шоссе создали новую сеть трубопровода диаметром 500 мм общей протяженностью более 250 м.
Специалисты водоканала Сочи уже сделали врезку в действующую систему городского водоснабжения.
«Текущие работы проходят в рамках инвестиционных программ муниципальных предприятий, а перспективные масштабные проекты реализуются при региональной и федеральной поддержке по программам комплексного развития и модернизации», — сказал заместитель главы Сочи Николай Бескровный.
Модернизация сетей повысит надежность водоснабжения в Хостинском и Центральном районах курорта, в том числе в горной местности, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
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