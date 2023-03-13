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Реконструкцию магистрального водовода завершили в Хостинском районе Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rekonstruktsiyu-magistralnogo-vodovoda-zavershili-v-hostinskom-rajone-sochi
Реконструкцию магистрального водовода завершили в Хостинском районе Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На участке водовода по Новороссийскому шоссе создали новую сеть трубопровода диаметром 500 мм общей протяженностью более 250 м.

Специалисты водоканала Сочи уже сделали врезку в действующую систему городского водоснабжения.

«Текущие работы проходят в рамках инвестиционных программ муниципальных предприятий, а перспективные масштабные проекты реализуются при региональной и федеральной поддержке по программам комплексного развития и модернизации», — сказал заместитель главы Сочи Николай Бескровный.

Модернизация сетей повысит надежность водоснабжения в Хостинском и Центральном районах курорта, в том числе в горной местности, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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