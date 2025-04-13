Реконструкцию «Авроры» в Краснодаре планируют завершить в мае

Реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения «Скульптура «Аврора» планируют завершить в мае этого года в соответствии с выданным разрешением на работы.

Реставрацией скульптуры занимается ООО «Красный ковчег». Уже завершили реставрацию поврежденных листов выколотки и очистили поверхность от загрязнений мягким механическим способом.

Противоаварийные первоочередные работы по реконструкции самого кинотеатра «Аврора» выполняет компания «САБ констракшен» — эти работы планируют завершить до сентября 2025 года. Полная реконструкция здания и его приспособление для современного использования занимает 39 месяцев с момента получения разрешения. Проект получил положительное заключение управления краевой госэкспертизы в марте 2025 года, пишут «Ведомости Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре одобрен проект реконструкции кинотеатра «Аврора».