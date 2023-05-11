Реконструкция особняка Рубинского стартовала в Краснодаре

Жилой дом присяжного поверенного адвоката Рубинского расположен на улице Мира, 45.

Возле объекта культурного наследия регионального значения уже установили строительные леса. Сейчас специалисты очищают фасад от краски и штукатурки.

Дом в «псевдорусском» стиле построил в 1902 году Аполлон Флорианович Рубинский, который с 1896 года был присяжным поверенным округа Тифлисской судебной палаты и служил в Екатеринодарском окружном суде. Он вел в особняке приемы уже с 1903 года.

Здание после революции заняли службы рабоче-крестьянской инспекции, позже — подразделение НКВД. В годы Великой Отечественной войны в особняке располагались интендантские службы оккупантов. Они установили во дворе походную немецкую кухню. После войны в здании оборудовали коммунальные квартиры и радиошколу.

С 1961 года в здании расположена детская художественная школа имени Пташинского, сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Читайте также: противоаварийные работы на памятнике «Малая земля» стартуют в Новороссийске.