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Реконструкция особняка Рубинского стартовала в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rekonstruktsiya-osobnyaka-rubinskogo-startovala-v-krasnodare
Реконструкция особняка Рубинского стартовала в Краснодаре
Фото пресс-службы управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края

Жилой дом присяжного поверенного адвоката Рубинского расположен на улице Мира, 45.

Возле объекта культурного наследия регионального значения уже установили строительные леса. Сейчас специалисты очищают фасад от краски и штукатурки.

Дом в «псевдорусском» стиле построил в 1902 году Аполлон Флорианович Рубинский, который с 1896 года был присяжным поверенным округа Тифлисской судебной палаты и служил в Екатеринодарском окружном суде. Он вел в особняке приемы уже с 1903 года.

Здание после революции заняли службы рабоче-крестьянской инспекции, позже — подразделение НКВД. В годы Великой Отечественной войны в особняке располагались интендантские службы оккупантов. Они установили во дворе походную немецкую кухню. После войны в здании оборудовали коммунальные квартиры и радиошколу.

С 1961 года в здании расположена детская художественная школа имени Пташинского, сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

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