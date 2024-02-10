Реконструкция финального боя прошла в честь 81-летия освобождения Краснодара

Реконструкция финального эпизода боя с немецко-фашистскими захватчиками за освобождение города прошла в сквере у исторического парка «Россия — моя история».

В сквере также представили выставку военной атрибутики и творческую программу. Посетители вспомнили подвиги героев под шум боевых действий и военную музыку.

«День освобождения Краснодара — значимое событие для всех жителей нашего города. Реконструкция битвы — это ежегодная акция, которая помогает напомнить жителям и гостям города о великом подвиге наших героев, а также формирует чувство патриотизма у подрастающего поколения», — заявил глава Прикубанского округа Евгений Беликов.

Участники реконструкции показали, как фашисты наступали на город, типы их оружия и причины отступления. Когда «советская армия» уверенно продвигалась вперед с красным знаменем, зрители поддерживали «бойцов» криками «Ура!».

Завершилась программа концертом творческих коллективов города. Мероприятие организовала администрация Прикубанского округа совместно с Краснодарской краевой поисковой военно-патриотической общественной организацией «Черноморский фронт». Его приурочили к 81-й годовщине освобождения краевой столицы от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», еще одна реконструкция пройдет 12 февраля у сквера имени Жукова в краевой столице в в 14:00. После битвы Знамя Победы водрузят над зданием бывшей гостиницы «Централь».