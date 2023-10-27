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Рейсы в Сочи задержаны в аэропортах Москвы из-за снега

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rejsy-v-sochi-zaderzhany-v-aeroportah-moskvy-iz-za-snega
Рейсы в Сочи задержаны в аэропортах Москвы из-за снега
Фото rauschenberger, pixabay.com

Утром 27 октября в Москве выпал снег. В связи с непогодой в трех аэропортах Москвы задержаны 35 авиарейсов и еще восемь отменены.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 7:30, во «Внуково» были задержаны 11 рейсов, в «Домодедово» — 16, в «Шереметьево» — восемь.

К 9:20 число задержанных в Москве рейсов снизилось до 30. В аэропорту «Внуково» задержаны 11 рейсов, в том числе два рейса в Сочи авиакомпании «Победа». В «Домодедово» задерживается 13 рейсов, во «Внуково» — 8.

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