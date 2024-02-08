Реготделения семи партий проконтролируют выборы президента РФ на Кубани

Общественная палата Краснодарского края пригласила региональные отделения политических партий объединить усилия в контроле за предстоящими выборами президента России.

К соглашению присоединились реготделения таких партий, как «Справедливая Россия», «Родина», «Партия пенсионеров», «Зеленые», «Казачья партия», «Партия Роста» и «Гражданская платформа».

В Центре общественного наблюдения в Краснодаре для представителей партий зарезервируют автоматизированные рабочие места. В дни выборов 15, 16 и 17 марта ЦОН будет круглосуточно контролировать работу всех избирательных участков региона, в том числе через видеонаблюдение.

Соглашения между ОП КК и региональными отделениями политических партий определяют порядок взаимодействия во время выборов, в частности по вопросам контроля за ходом голосования, отметила председатель ОП КК, руководитель Общественного штаба по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан на территории Краснодарского края Любовь Попова.

«В дни голосования важно обеспечить позитивное и конструктивное взаимодействие всех субъектов контроля, находящихся на избирательных участках, чьи бы интересы они не представляли. Нынешнее время требует, чтобы в нашем обществе не было внутренних противоречий, а контакты между институтами гражданского общества были простыми и оперативными», — подчеркнула она.

До конца февраля к соглашению присоединятся реготделения и других политических партий, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.

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