Регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства упростили в РФ

Решение об упрощении регистрации отпускных цен на ЖНВЛП приняло правительство РФ.

Такое решение позволит быстрее выводить препараты из перечня ЖНВЛП на рынок, а также избежать дефицита лекарств и перебоев с поставками в поликлиники, больницы и аптеки.

По новым правилам, сокращается срок предоставления услуги по регистрации или перерегистрации предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства — с 60 до 40 рабочих дней, а количество требуемых для этого документов уменьшается. Получить услугу теперь можно в электронном виде, в том числе на «Госуслугах».

Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов регулирует государство. Эти лекарства используют для лечения пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: в России ужесточат контроль за продажей просроченных и поддельных лекарств.