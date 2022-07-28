Регионы РФ получат более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом 28 июля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания в правительстве.

«Сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума», — сказал Мишустин.

По поручению президента России в стране с 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда увеличили на 10%. Это ощутимо повысило финансовую нагрузку в регионах.

Субсидии из федерального бюджета позволят компенсировать эти расходы. Надбавки к пенсии в регионах получат более чем 1 млн человек, сообщает RT.

Читайте также: Правительство РФ в мае проиндексировало пенсии на 10%.