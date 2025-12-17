Региональную витрину «Сделано на Кубани» представили в «Яндекс. Маркете»

Проект запустили при поддержке департамента потребительской сферы Краснодарского края.

Как сообщил руководитель ведомства Роман Куринный, на маркетплейсе представили десятки местных брендов.

«Создание витрины «Сделано на Кубани» — это значимый вклад в развитие экономики Краснодарского края. Цифровые платформы помогают малым и средним предприятиям выходить на широкую аудиторию, увеличивать продажи и укреплять собственные бренды, сохраняя при этом уникальность местного производства», — отметил Роман Куринный.

Принять участие в проекте может любой предприниматель, производство которого находится на территории Кубани. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку, после чего товары можно будет добавить на витрину, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

