Региональную витрину «Сделано на Кубани» представили в «Яндекс. Маркете»

Общество
Региональную витрину «Сделано на Кубани» представили в «Яндекс. Маркете»
Фото пресс-службы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

Проект запустили при поддержке департамента потребительской сферы Краснодарского края. 

Как сообщил руководитель ведомства Роман Куринный, на маркетплейсе представили десятки местных брендов. 

«Создание витрины «Сделано на Кубани» — это значимый вклад в развитие экономики Краснодарского края. Цифровые платформы помогают малым и средним предприятиям выходить на широкую аудиторию, увеличивать продажи и укреплять собственные бренды, сохраняя при этом уникальность местного производства», — отметил Роман Куринный. 

Принять участие в проекте может любой предприниматель, производство которого находится на территории Кубани. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку, после чего товары можно будет добавить на витрину, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

