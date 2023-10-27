Региональную премию в размере 20 тыс. рублей получили первокурсники Кубани

Меры поддержки ввели в 2021 году. Сейчас их выплатили 88 первокурсникам, в этом году запланировано 140 студентов, учащихся на приоритетных направлениях для кубанской экономики. Всего таких 26, в том числе клиническая медицина, информационная безопасность, образование и педагогические науки.

В краевом центре «Призма» обсудили вопросы развития талантов и способностей у молодежи и детей. В обсуждении поучаствовали 50 специалистов муниципальных образований, работающих с с одаренными детьми, а также представители министерства образования, науки и молодежной политики региона, руководители учреждений дополнительного образования и центра «Призма».

Создание и развитие сети кубанских центров выявления, поддержки талантов и способностей у молодежи и детей — главные задачи на следующий учебный год, подчеркнула начальник управления общего образования минобразования Кубани Елена Мясищева. Помимо этого она отметила важность создания условия для профессионального развития педагогов, которые работают с одаренными детьми.

Начальник отдела общего образования министерства Андрей Колчанов рассказал о мерах поддержки. Так, в этом году региональную премию в размере 50 тыс. рублей вручат 100 талантливым школьникам. Среди них победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, творческих, интеллектуальных и спортивных турниров. Больше всего таких школьников в Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Краснодарский центр «Призма» открылся благодаря нацпроекту «Образование». Он реализует программы для одаренных детей по агро-биотехнологическому, медицинскому, инженерному, педагогическому направлениям.

Основные направления деятельности центра обозначила директор Центра развития одаренности Мария Фоменко. По ее словам, в центре реализуются такие программы, как «Научные мастерские» — 7–8 класс, а также «Университетские мастерские» — для 10–11 классов. Кроме того, там готовят школьников к региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников «Регион» и «Высшая лига», «Каникулярные смены».

«Зарегистрироваться на обучение могут все желающие, однако, чтобы пройти конкурсный отбор, школьникам необходимо приложить документы, свидетельствующие о достижениях по данному предмету», — рассказала она.

В ходе мероприятия обсудили всероссийские образовательные проекты платформы «Сириус» фонда «Талант и успех». Кроме того, представители Тимашевского района и Новороссийска рассказали об успешных практиках работы с талантливыми детьми, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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