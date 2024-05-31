Региональное отделение Российского исторического общества открыли на базе КубГУ

Его миссия — объединить усилия по изучению, популяризации истории и культуры Кубани и России.

В этом году региональное отделение примет участие в одном из федеральных проектов.

«Когда поступило обращение от Краснодарского края, конечно, с готовностью президиума РИО его рассмотрели и приняли решение о создании на Кубани регионального отделения. Инициативная группа, которая выдвигала предложение о создании отделения, в качестве базовой организации предложила КубГУ», — сказал председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев.

«Мы считаем, что это даст новый импульс не только образовательной деятельности, но и научному процессу. И возможность приобщиться к мероприятиям на федеральном уровне. Это новые возможности и, я думаю, мы ими в полной мере должны воспользоваться», — отметил ректор КубГУ Михаил Астапов.

Читайте также: в КубГУ прошел краевой семинар «Казачья сотня — шаг в будущее».