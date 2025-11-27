Редкого зеленого дятла сняли на видео в Кропоткине

Птицу заметили в районе микрорайона Радиострой.

Местный житель удивился яркому оливково-зеленому окрасу пернатого и отправил видео с птицей в администрацию Кавказского района. Выяснилось, что в Кропоткине обитает зеленый дятел.

Это редкая птица встречается в единичных случаях в европейской части России, западнее Поволжья, и на Кавказе.

Селится дятел в лесах с лиственными деревьями и открытыми пространствами поблизости. Питается преимущественно мелкими беспозвоночными, опавшими плодами деревьев, изредка ловит рептилий.

По твердой поверхности он передвигается прыжками, как воробей.

