Редкое заболевание мозга диагностировали врачи у экс-футболиста «Краснодара»

Шведский полузащитник Кристофер Олссон, игравший за краснодарский клуб в 2019–2021 годах, с 20 февраля находится в больнице после потери сознания.

Футболист в нынешнем сезоне выступал за датский клуб «Мидтьюлланн». В своем доме 20 февраля спортсмен потерял сознание, его госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Он подключен к нему до сих пор.

Врачи диагностировали у Кристоффера Олссона редкое заболевание мозга — несколько небольших тромбов с обеих сторон мозга в результате чрезвычайно редкого воспалительного процесса в сосудах.

Сейчас состояние футболиста оценивается как стабильное. Однако врачи не видят особого прогресса, пир этом что у Кристоффера повышается степень сознания.

В ближайшее медики попробуют снять Олссона с ИВЛ. О сроках лечения и окончательном прогнозе пока что невозможно ничего сказать.

Кристоффер Олссон провел за «Краснодар» 80 матчей и забил четыре гола, сообщает РБК.

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