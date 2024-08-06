Редчайшие «сумеречные лучи» сфотографировали в небе над Новороссийском

Необычное фото вечернего неба над Новороссийском опубликовала в соцсетях местный фотгграф Елена Ермакова.

На кадре видны три выходящих из одной точки луча, которые рассекают небо над городом, как свет прожекторов.

Научный сотрудник новороссийского исторического музея-заповедника Михаил Лучкин сообщил, что фотографу удалось снять довольно редкое природное явление, так называемые сумеречные лучи.

«Оно возникает, когда сумеречные лучи заходящего солнца протягиваются через все небо. Эффект появляется благодаря облакам, «разрезающим» свет на полосы. Таким образом, темные полосы между светлыми лучами являются тенью, отбрасываемой облаками», — сказал Лучкин.

Схождение лучей в одной точке он объяснил эффектом перспективы — на само деле лучи параллельны, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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