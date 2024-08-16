Ребенка с гвоздем в ноге экстренно отвезли к медикам полицейские в Новороссийске

С просьбой о помощи к сотрудникам ДПС обратилась жительница станицы Раевской, ехавшая по дороге и попавшая в пробку.

Она рассказала инспекторам, что с ней едет ее 8-летний сын, который проткнул насквозь ногу, наступив на доску с оголенным гвоздем. Женщина объяснила, что путь до ближайшей больницы может занять много времени из-за затора и попросила полицейских помочь.

Инспекторы доложили о произошедшем в дежурную часть, пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигналы, доставили их к медикам.

В больнице мальчику оказали всю необходимую помощь. Женщина поблагодарила инспекторов ДПС за оказанное содействие и неравнодушное отношение к чужой беде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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