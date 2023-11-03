Реабилитолог Бондаренко назвал способ снять головную боль без таблеток
Терпеть головную боль нельзя, но постоянное употребление обезболивающих препаратов лучше избегать.
Реабилитолог Владимир Бондаренко предложил способ избавиться от головной боли без приема лекарств. По его словам, массаж основания черепа — эффективный метод, который помогает большинству людей.
«Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть — от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, и большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить. Эту впадинку тоже можно помассировать», — рассказал специалист.
Утренняя гимнастика и прогулки на свежем воздухе также помогут избавиться от головной боли, добавил медик. Однако ее причиной часто могут быть заболевания шейного и грудного отделов позвоночника, а также дисфункция длинных разгибателей шеи — мышц, которые привязаны к затылочной области. Поэтому, чтобы не заниматься самолечением, лучше вовремя обратиться к врачу, цитирует эксперта радио Sputnik.
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