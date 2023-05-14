Разъяренный таксист плетью разбил боковое зеркало чужой машины в Сочи

Инцидент произошел 12 мая на улице Горького.

В заявление, поданном в полицию Сочи, сказано, что разъяренный водитель автомобиля такси марки Škoda разбил плетью боковое зеркало чужого автомобиля и скрылся.

Сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Его доставили в отделение полиции Хостинского района Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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