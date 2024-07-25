Развитие кубанского Приазовья обсудили на заседании в Краснодаре

Конференцию провел министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

На встрече отметили, что лучшая динамика развития муниципалитетов наблюдается в сфере образования. Из-за нехватки рабочих кадров в числе отстающих оказалась медицина, ей уделят особое внимание.

«Несмотря на динамику социально-экономического развития инвестиций края в муниципальные образования, мы видим, что ключевой показатель, а именно социально-демографический показатель, численность населения ― уменьшается в четырех-пяти муниципалитетах», ― подчеркнул Юртаев.

После рассмотрения инвестпроектов в районах власти сделают вывод, в каком направлении развивать каждый из муниципалитетов, и на что им необходимо обратить внимание. Сейчас только Темрюкский и Славянский районы показывают высокую производительность труда.

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