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Развитие Краснодарской агломерации обсудили на стратегической сессии

Политика
28.10.2022 18:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/razvitie-krasnodarskoj-aglomeratsii-obsudili-na-strategicheskoj-sessii
Видео канала «Кубань 24»

В эту социально-экономическую зону входят города Краснодар и Горячий Ключ, а также Динской и Северский районы. Обсуждали, как будет развиваться территория и какие проекты в приоритете.

«Это очень важно. Это правительственный документ, который определяет приоритеты для Российской Федерации на территории конкретной городской агломерации. В этом году всего три таких пилота — это Нижний Новгород, Екатеринбург и Краснодар», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Главная задача — превратить агломерацию в деловой, финансовый, научный, коммуникационный центр с комфортными условиями труда и достойной зарплатой. Все проекты, вынесенные к обсуждению, подтверждены финансовой поддержкой из бюджета страны. Отличительная особенность Краснодарской агломерации — прирост населения как за счет увеличения рождаемости, так и за счет миграции.

«Такого колоссального роста и такого вызова, связанного с человеческим капиталом, который есть у Краснодара, нет больше ни в одной агломерации Российской Федерации», — сказал первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Сюткин.

Среди приоритетных проектов — транспортная доступность и упор на экологичные виды транспорта, строительство социальных объектов, развитие медицинского и научного потенциалов в агломерации.

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