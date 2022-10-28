Развитие Краснодарской агломерации обсудили на стратегической сессии
В эту социально-экономическую зону входят города Краснодар и Горячий Ключ, а также Динской и Северский районы. Обсуждали, как будет развиваться территория и какие проекты в приоритете.
«Это очень важно. Это правительственный документ, который определяет приоритеты для Российской Федерации на территории конкретной городской агломерации. В этом году всего три таких пилота — это Нижний Новгород, Екатеринбург и Краснодар», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Главная задача — превратить агломерацию в деловой, финансовый, научный, коммуникационный центр с комфортными условиями труда и достойной зарплатой. Все проекты, вынесенные к обсуждению, подтверждены финансовой поддержкой из бюджета страны. Отличительная особенность Краснодарской агломерации — прирост населения как за счет увеличения рождаемости, так и за счет миграции.
«Такого колоссального роста и такого вызова, связанного с человеческим капиталом, который есть у Краснодара, нет больше ни в одной агломерации Российской Федерации», — сказал первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Сюткин.
Среди приоритетных проектов — транспортная доступность и упор на экологичные виды транспорта, строительство социальных объектов, развитие медицинского и научного потенциалов в агломерации.
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