Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Разрывшего древний курган фермера будут судить в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/razryvshego-drevnij-kurgan-fermera-budut-sudit-v-krasnodarskom-krae
Разрывшего древний курган фермера будут судить в Краснодарском крае
Фото vk.com/ugookn

В полиции Отрадненского района завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

По данным следствия, мужчина для благоустройства птицефермы незаконно разрыл землю на участке горы Пласкун в районе станицы Подгорная Синюха. Экспертиза установила, что во время земляных работ фермер уничтожил часть насыпи, повредил структуру и целостность древнего погребального сооружения на территории кургана, который является является объектом культурного наследия. Ущерб составил около 2 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На период предварительного следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы передали в Отрадненский районный суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: объектами культурного наследия федерального значения признали 28 памятников археологии Кубани.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Автомобиль загорелся на парковке в Геленджике, прохожие спасали соседние машины
  2. Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
  3. В «Сочи Парке» посетители застряли на единственном в РФ аттракционе «Квантовый скачок»
  4. Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
  5. На Крымском мосту в ближайшее время могут открыть движение для пустых грузовиков
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях