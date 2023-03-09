Разрывшего древний курган фермера будут судить в Краснодарском крае

В полиции Отрадненского района завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

По данным следствия, мужчина для благоустройства птицефермы незаконно разрыл землю на участке горы Пласкун в районе станицы Подгорная Синюха. Экспертиза установила, что во время земляных работ фермер уничтожил часть насыпи, повредил структуру и целостность древнего погребального сооружения на территории кургана, который является является объектом культурного наследия. Ущерб составил около 2 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На период предварительного следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы передали в Отрадненский районный суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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