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Разрушенный автомобильный мост в поселке Ильском восстановят до конца года

Общество
20.08.2022 09:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/razrushennyj-avtomobilnyj-most-v-poselke-ilskom-vosstanovyat-do-kontsa-goda
Разрушенный автомобильный мост в поселке Ильском восстановят до конца года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Переправа обрушилась 28 апреля, никто не пострадал. Работы по восстановлению стартовали в июле. 

Подрядчик полностью разобрал разрушенную конструкцию моста через реку Иль между поселком Ильским и станицей Дербентской. Сейчас идет установка береговых и русловых опор. Завершить работы планируют в декабре 2022 года.

На время восстановления для жителей обустроили временную пешеходную переправу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за мостом расположен карьер по добыче щебня. По словам очевидцев, мост обрушился после проезда груженого грузовика.

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