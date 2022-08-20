Разрушенный автомобильный мост в поселке Ильском восстановят до конца года
Общество
20.08.2022 09:34
Переправа обрушилась 28 апреля, никто не пострадал. Работы по восстановлению стартовали в июле.
Подрядчик полностью разобрал разрушенную конструкцию моста через реку Иль между поселком Ильским и станицей Дербентской. Сейчас идет установка береговых и русловых опор. Завершить работы планируют в декабре 2022 года.
На время восстановления для жителей обустроили временную пешеходную переправу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», за мостом расположен карьер по добыче щебня. По словам очевидцев, мост обрушился после проезда груженого грузовика.
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