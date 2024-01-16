Разрешить женщинам уходить в декрет в первом триместре предложили в Госдуме РФ

Парламентарии сейчас прорабатывают программу, направленную на право декретного отпуска с первого триместра беременности.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой, нужно вводить новые права на декретный отпуск. Сейчас женщины могут уйти в декрет на 30 неделе, а при беременности двумя или более детьми — на 28. Если женщина живет и трудится в загрязненной радиацией местности, то она может получить электронный лист нетрудоспособности на 27 неделе беременности.

«Сейчас надо поддерживать беременных, думаем над первым триместром беременности. Очевидно, что нам надо сейчас разрабатывать отдельные программы, которые именно на поддержку беременных направлены», — отметила Буцкая.

По ее словам, многие женщины тяжелее справляются с первым триместром беременности, чем с третьим: кто-то испытывает токсикоз, некоторым нужен разговор с психологом.

Также депутаты в числе главных задач рассматривают создание групп присмотра и ухода на базе студенческих общежитий, приводит слова Татьяны Буцкой РИА «Новости».

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