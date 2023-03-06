Раздавили насмерть: в Адыгее будут судить водителя погрузчика, уронившего мраморные плиты на человека

Несчастный случай произошел в декабре 2022 года в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. В марте уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, направили в суд.

По данным следствия на территории промышленной базы 72-летний житель Майкопа с помощью гидроманипулятора выполнял погрузку мраморных плит. Мраморные плиты выпали из гидроманипулятора и упали на 23-летнего молодого человека, который находился в зоне работ. От полученных повреждений парень погиб на месте.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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