Расширить льготу на земельный налог семьям с 5 детьми предложили в Госдуме РФ

Сейчас для всех многодетных семей предоставляется единая льгота при уплате земельного налога: налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м земельного участка.

По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, в этой льготе не учитывается, что в одной многодетной семье может быть трое детей, а в другой — пять, семь и более. При этом во втором случае для комфортной жизни семье может требоваться участок большей площади, однако они получат равную для всех льготу.

Законодатель направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова с просьбой расширить льготу на земельный налог семьям с пятью и более детьми.

«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части введения положения об уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 1,2 тыс. кв. м площади земельного участка для физических лиц, имеющих пять и более несовершеннолетних детей», — приводит текст обращения RT.

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